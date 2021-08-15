لم تعد كروت دعوات الأفراح تذيل بعبارة «يمنع اصطحاب الأطفال» فقط، إذ أضافت أغلب أسر العرسان السعوديين عبارة «الحضور للمحصنين» لتذيل رقاع الدعوة، وذلك تطبيقا للتعليمات ومحاولة لدرء مخاطر عدوى فايروس كورونا عن الأهل والأقارب والمدعوين. ورصدت «عكاظ» دعوات مطبوعة تحمل هذه العبارة التي تزين أيضا أبواب قاعات الأفراح كافة تنفيذا لتعليمات الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفايروس المستجد، علاوة على تطبيق القاعات خفض عدد المدعوين، تجنبا للتعرض للغرامات والعقوبات التي تنتهي بمغادرة المدعوين وتصل إلى إغلاق القاعة، خصوصا أن قرار وزارة الداخلية في هذا الشأن يقضي بالحد من التجمعات البشرية ومنع التكدس، خصوصا في قصور الأفراح.