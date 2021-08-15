في أول عملية من نوعها بمنطقة جازان، تمكن أطباء مستشفى الملك فهد المركزي من زراعة قوقعة لطفل يعاني فقدان سمعي عصبي تام، برئاسة استشاري جراحات الأذن وزراعة القوقعة وقاع الجمجمة الجانبي الدكتور توفيق خريزي، يرافقه متخصصو جراحات الأذن وزراعة القوقعة، إذ نجحت العملية في إنهاء معاناة الطفل، وتمكينه من سماع الأصوات، وغادر المستشفى بعد يوم من إجراء العملية، بينما يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لغوي لتمكينه من التعايش مع المجتمع بشكل فاعل. وتعليقا على الحدث قال الدكتور خريزي لـ”عكاظ”: “نجاح هذه العملية فتح المجال أمام فاقدي السمع، إذ تم خلال اليومين الماضيين تسجيل 10 حالات تمت جدولة عملياتها للأسبوعين القادمين”.