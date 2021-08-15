بالصدفة البحتة اكتشف الصربي بانتا بيتروفيك الملقب بـ«رجل الكهف» أن وباء يتشفى اسمه كورونا، فخرج من كهفه الذي اتخذه منعزلاً منذ 20 عاماً، ليتلقى جرعة اللقاح الأولى. ووفق «فرانس برس» (السبت) يقول بيتروفيك (70 عاما): أرغب في الحصول على الجرعات بما فيها التعزيزية الثالثة. ودعا مواطني بلاده لتلقي التطعيم، مبدياً دهشته ممن يشككون في اللقاحات. وغزا الشيب شعر بيروفك المتقاعد من عمله بمدينة بي روت شرقي صربيا وفضل العيش في كهف محاط بصخور مرتفعة يصعب الوصول إليه، يرافقه الماعز والدجاج والقطط إضافة لكلب. وعن سبب هروبه للكهف، يقول: «هنا لا أحد يزعجني.. لا أرغب في مجادلة زوجتي أو جيراني»!