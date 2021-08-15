ينتظر أن تشهد دور العرض السينمائي في السعودية ومصر فيلم (يوتيرن) الذي بدأ تصويره في استديو مصر منذ أيام، بطولة الفنان السعودي هاني ناظر، والفنانين المصريين منة فضالي، وصلاح عبدالله، ورندا البحيري، وحسن عبدالفتاح، وروان فؤاد، وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، إذ يجسد الناظر دورا خليجيا يحلم بحضور عرض الصوت والضوء في الأهرامات، لكنه يدخل في متاهة النوادي الليلية بسبب سائق التاكسي. الفيلم تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خصري. كما يشارك الناظر في مسلسل يحكي قصة مكة والحجاز قبل 200 عام، أنهى المخرج السعودي عمر الديني تصويره أخيرا، وينتظر عرضه إلكترونيا، وهو من بطولة الفنانين ريم عبدالله، وسامر المصري، وآخرين.