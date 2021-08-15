ألم مفاجئفي الفك أو الظهرمغص مستمرأو عسر في الهضمالتعرق الشديددون سببمنطقيتورم متتابع ومستمر في الكاحلينحذرت جمعية القلب الأمريكية من 5 علامات تشير إلى أن القلب في خطر، ووفق RT (السبت) تنذر آلام المعدة أو عسر الهضم بنوبة قلبية أو مشكلة في القلب، أما آلام الصدر والثقل والضيق تستلزم مراجعة الطبيب خصوصا إذا ارتبطت بالإجهاد، إذ تشير إلى ذبحة صدرية، بسبب مرض القلب التاجي، كما يتوجب الحذر من التعرق الشديد المصحوب بآلام الصدر، أما استمرار آلام الفلك أو الظهر دون أسباب فيتوجب الاتصال بالطوارئ فوراً. وعلى رغم شيوع تورم الكاحلين باعتبارهما سببا لعدد من الأمراض، إلا أنها تشير أيضا إلى قصور القلب، وينصح أطباء الجمعية بزيارة المريض قبل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة.آلام الصدرمصحوبة بضيق وضغط