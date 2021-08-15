وسطالجزء الشمالي لجُدَّة القديمةفي الحارة العتيقة «الشام»وُلِد بين رائحة «المِستكة»ولوعة «سطوح» البيوت وعتباتهاوعندبيوت حارة «البغدادية» الشعبيةالمنتقل إليها بعُمُر السادسةالتصق بأمه ولقاءاتها بجاراتهافتشكَّلت ذائقة «رومانسيات» كتاباتهوبين«الشام» وأزقتها و«البغدادية» وكتّابهاوبيئته «الجداوية» الغنية بالتمدنوشرفة مينائها على العالمنقل تفاصيل حكاياتها «الحجازية»..***يحيى محمد باجنيدرئيس تحرير مجلة «اقرأ»خريج أكاديمية «فلورانسيا»للفنون الجميلة بإيطالياكاتب وصحفي وإذاعي وتشكيليقاص وسيناريست ساخر..داخلحياة «أسرة» غير متجمِّلةالتقط صفات «الدراية» واحترفهاعلَّمه أبوه حِرفة «الورَّاقين»والتقط عن أمِّه «الحكايات»ولماعاشر جيل أدباء سبقوهوعاشهم في ذاته ووجدانهجعل الكل والده وقدوتهفتحركت ذائقته الكتابية والقصصيةومعبراد «التلْقِيمة» وفنجان «المسكوفي»وشاي «العصاري» والقلب «الأخضر»كتب أقصر عمود صحفيوأخرج زاويته «حسبنا الله»..***منقصة عشق طفولية للإذاعةأنتج للأثير ماركات مسجلةلكتابات درامية ساخرة وغنائيةخففت من توترات الحياةومنأنامل أمسكت بقلم وريشةاستثار «ضحكة» الناس وابتسامتهمبمقالات ساخرة مؤثرة وموجعةو«كاريكاتير» محبَّر هو سيدهومن«اسكتش» رسَّام و«منطق» صُحفيسرقت «الألوان» وحدته وخيالاتهوأخذت «الصحافة» كل شيءوأعطته حفنة من الشهرة..***ذلك هو..آخر «بشوات» كتَّاب الحكاياتمعتزل الأضواء وشوائك الضوضاءالذي خبزته الشمس نهاراًونخله التراب..وعجنه ليلاً.