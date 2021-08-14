يتحرى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت سبب وفاة سيدة عثر أحد أقربائها على جثتها داخل شقتها، حيث شوهت القطط التي كانت ترعاها وجهها.

وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، فإن وزارة الداخلية تلقت بلاغا من شخص أفاد فيه بأن أخبار قريبة له تسكن بمفردها في شقة انقطعت عنه، فتوجه إلى مكانها للاطمئنان عليها، وعند طرق الباب لم يجب عليه أحد فاضطر إلى كسره، ليجدها جثة هامدة وملامح وجهها قد تشوهت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن «رجال المباحث والأدلة الجنائية انتقلوا إلى الموقع، ولدى وصولهم ومعاينتهم رجحوا أن قططا كانت تعيش معها في الشقة، عمدت إلى تشويه وجهها بعدما لم تجد ما تتغذى عليه، ما أدى إلى كشف عظامها»، وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة.

وتابع المصدر أن النيابة أمرت بتسجيل قضية شبهة جنائية، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، والإيعاز إلى المباحث بالتحري للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية.