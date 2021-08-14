عاشت عروس البحر الأحمر مساء (الجمعة)، سهرة غنائية استثنائية أحياها الفنان المصري تامر حسني، على مسرح جدة سوبر دوم، وسط حضور كبير، برعاية هيئة الترفية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وبدأ الحفل بالفنان الشاب محمد السهلي الذي أطرب الجمهور وقدم مجموعة متميزة من أغنياته، وما إن اعتلى تامر خشبة المسرح، اشتعلت أجواء الحفل، إذ تنوع في اختيار أغنياته التي أعدها برفقة الجمهور من روائعه الغنائية الحديثة والقديمة.

ووجه التحية للجمهور على الاستقبال الرائع وقال إنه يشعر أنه في منزله وهذا ليس جديدا على أهل جدة.

وأطلّ على جمهوره بعدد من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ومنها أغنية «حلو الكلام»، إذ مازح المنظمين قائلا: «كل مرة تدفع الناس الحساب أوعدهم أن مفيش حساب المرة القادمة».