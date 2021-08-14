كشف دراسة حديثة أن واحداً على الأقل من كل 10 مرضى جلسوا في المستشفيات بسبب الإصابة بـ«كورونا» خلال الموجة الأولى، أصيب بالفايروس أثناء تلقيه العلاج في جناح لمشكلة صحية أخرى، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وأدت تدابير الوقاية السيئة والاختبارات المحدودة في بداية تفشي المرض في المملكة المتحدة إلى تعرض الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للفايروس أثناء انتشاره بين الموظفين والمرضى.

وتم استكشاف النطاق الكامل لهذا الانتقال في دراسة جديدة على مستوى البلاد تظهر أنه حتى 1 أغسطس 2020، أصيب 11.3 في المائة في المتوسط من مرضى «كوفيد - 19» في مستشفيات المملكة المتحدة بعد دخولهم.

وقد تكون هذه النسبة وصلت إلى 19.6 في المائة في منتصف شهر مايو، بعد فترة طويلة من تجاوز المملكة المتحدة ذروتها الأولى، كما تظهر الأبحاث من برنامج «أساريك».

ومن بين ما مجموعه 82 ألفاً و624 شخصاً تلقوا العلاج في المستشفى بسبب «كورونا»، يُشتبه في إصابة ما بين 5 آلاف إلى 11 ألفاً بالفايروس أثناء وجودهم في الداخل.

وقال العلماء الذين يقفون وراء الدراسة، التي نُشرت في مجلة «ذا لانسيت»، إن هذا من المرجح أن يكون أقل من الواقع «لأننا لم نضم المرضى الذين ربما أصيبوا بالعدوى ولكنهم خرجوا من المستشفى قبل أن يتم تشخيصهم».

وحدد الباحثون المرضى الذين أصيبوا في المستشفى باستخدام مزيج من تاريخ دخولهم وتاريخ ظهور الأعراض، وتقديرات تاريخ تعرضهم لأول مرة للفايروس بناءً على فترة الحضانة المعروفة.