أكد أطباء الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن الرعاية الذاتية لمرضى «الغلوكوما» أو المياه الزرقاء، عامل مهم في الوقاية من العمى أو على الأقل إبطاء تقدمه. ووفق موقع «نيويورك تايمز» (الخميس)، قدم الأطباء 5 نصائح مهمة في هذا الشأن، إذ يتوجب على المريض المداومة على فحص قاع الحدقة المتوسعة بشكل منتظم، مع ضرورة أن يكون على دراية بتاريخ عائلته في أمراض وصحة العين، كون «الغلوكوما» غالباً تتوارثه العائلة، وهنا يحتاج المريض لإجراء فحوصات بشكل أكثر تكراراً، مع ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة ما يقلل ضغط العين، واستخدام القطرات الموصوفة على نحو منتظم حتى مع عدم الشعور بأي أعراض، وارتداء النظارات الشمسية خلال ساعات النهار خصوصاً في الصيف أو أثناء مواجهة الأسطح الساطعة، فأغلب المصابين بالغلوكوما لديهم حساسية شديدة للوهج.