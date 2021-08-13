وسط
المنفذ الصغير على الخليج
الحاضرة النفطية المزدهرة «الخبر»
نبتت تلك الطبيبة العالِمة
ونشأت بالمدينة الصناعية «الجبيل»
ومن..
«أب» مرموق حصَّنها بالحب
وعلى «المهنة» والاستقلال المالي
حلَّقت في عوالم «العلم»
وأبحرت في أنهار «العمل»
وبين..
«زوج» مُلهم وحلِم «الدكتوراه»
ارتحلت لأمريكا تحصيلاً للمعرفة
ممسِكة باليقين وملتقِطة التيقُّن
فنضجت في علوم «التغذية»..
***
البروفيسورة
ياسمين أحمد المبارك التويجري
عالِمة الأوبئة والصحة النفسية
وتكنولوجيا الصحة
رئيس بحوث الأوبئة
بمستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز الأبحاث..
عندما..
حملت بُعداً تفاؤلياً جمالياً
وهمَّاً معرفياً أكاديمياً متجدداً
أنتجت بحوثاً علمَّية وطنية
فتبوأت مكانة علمِّية متميزة
وفي..
نظرة عمق لطبيبة متطلِّعة
ثمَّنت الحالات النفسية والمعنوية
فتمثَّلت بتجربة مهنية واثقة
وواقعية الشاهد على العصر
وحين..
عايشت معاناة المجتمع ميدانياً
اختزنت جوانب آلام الناس
وبخصوصية عالم غير منكفئ
استوعبت أعمالاً إنسانية قيمية..
***
عند..
«علم الأوبئة» وتأثيرها مجتمعياً
وغياب معايير نمو «البلوغ»
أخرجت أبحاثاً علمِّية محكَّمة
وأنعشت علاجات الأدوية المزمنة
وعند..
«السمنة» الحادة والأمراض النفسية
اعتنت بالمرأة والطفل والمراهقين
ومع «المعرفة» بالأوساط النسائية
فتحت لهن مجالات «التكنولوجيا»
وعند..
الصحة النفسية وضغوط الحياة
شاركت بوضع خارطة طريق
وأحدثت تغييرات تعزيزاً للصحة
وطبَّقت أساليب طبية متفوقة..
***
تلك هي..
الباحثة في مجال «الوبائيات»
السعودية التي دخلت ضمن
قائمة 100 امرأة عالمياً
وكتاب «المرأة العربية الصاعدة».
المنفذ الصغير على الخليج
الحاضرة النفطية المزدهرة «الخبر»
نبتت تلك الطبيبة العالِمة
ونشأت بالمدينة الصناعية «الجبيل»
ومن..
«أب» مرموق حصَّنها بالحب
وعلى «المهنة» والاستقلال المالي
حلَّقت في عوالم «العلم»
وأبحرت في أنهار «العمل»
وبين..
«زوج» مُلهم وحلِم «الدكتوراه»
ارتحلت لأمريكا تحصيلاً للمعرفة
ممسِكة باليقين وملتقِطة التيقُّن
فنضجت في علوم «التغذية»..
***
البروفيسورة
ياسمين أحمد المبارك التويجري
عالِمة الأوبئة والصحة النفسية
وتكنولوجيا الصحة
رئيس بحوث الأوبئة
بمستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز الأبحاث..
عندما..
حملت بُعداً تفاؤلياً جمالياً
وهمَّاً معرفياً أكاديمياً متجدداً
أنتجت بحوثاً علمَّية وطنية
فتبوأت مكانة علمِّية متميزة
وفي..
نظرة عمق لطبيبة متطلِّعة
ثمَّنت الحالات النفسية والمعنوية
فتمثَّلت بتجربة مهنية واثقة
وواقعية الشاهد على العصر
وحين..
عايشت معاناة المجتمع ميدانياً
اختزنت جوانب آلام الناس
وبخصوصية عالم غير منكفئ
استوعبت أعمالاً إنسانية قيمية..
***
عند..
«علم الأوبئة» وتأثيرها مجتمعياً
وغياب معايير نمو «البلوغ»
أخرجت أبحاثاً علمِّية محكَّمة
وأنعشت علاجات الأدوية المزمنة
وعند..
«السمنة» الحادة والأمراض النفسية
اعتنت بالمرأة والطفل والمراهقين
ومع «المعرفة» بالأوساط النسائية
فتحت لهن مجالات «التكنولوجيا»
وعند..
الصحة النفسية وضغوط الحياة
شاركت بوضع خارطة طريق
وأحدثت تغييرات تعزيزاً للصحة
وطبَّقت أساليب طبية متفوقة..
***
تلك هي..
الباحثة في مجال «الوبائيات»
السعودية التي دخلت ضمن
قائمة 100 امرأة عالمياً
وكتاب «المرأة العربية الصاعدة».