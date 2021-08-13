وسطالمنفذ الصغير على الخليجالحاضرة النفطية المزدهرة «الخبر»نبتت تلك الطبيبة العالِمةونشأت بالمدينة الصناعية «الجبيل»ومن..«أب» مرموق حصَّنها بالحبوعلى «المهنة» والاستقلال الماليحلَّقت في عوالم «العلم»وأبحرت في أنهار «العمل»وبين..«زوج» مُلهم وحلِم «الدكتوراه»ارتحلت لأمريكا تحصيلاً للمعرفةممسِكة باليقين وملتقِطة التيقُّنفنضجت في علوم «التغذية»..***البروفيسورةياسمين أحمد المبارك التويجريعالِمة الأوبئة والصحة النفسيةوتكنولوجيا الصحةرئيس بحوث الأوبئةبمستشفى الملك فيصل التخصصيومركز الأبحاث..عندما..حملت بُعداً تفاؤلياً جمالياًوهمَّاً معرفياً أكاديمياً متجدداًأنتجت بحوثاً علمَّية وطنيةفتبوأت مكانة علمِّية متميزةوفي..نظرة عمق لطبيبة متطلِّعةثمَّنت الحالات النفسية والمعنويةفتمثَّلت بتجربة مهنية واثقةوواقعية الشاهد على العصروحين..عايشت معاناة المجتمع ميدانياًاختزنت جوانب آلام الناسوبخصوصية عالم غير منكفئاستوعبت أعمالاً إنسانية قيمية..***عند..«علم الأوبئة» وتأثيرها مجتمعياًوغياب معايير نمو «البلوغ»أخرجت أبحاثاً علمِّية محكَّمةوأنعشت علاجات الأدوية المزمنةوعند..«السمنة» الحادة والأمراض النفسيةاعتنت بالمرأة والطفل والمراهقينومع «المعرفة» بالأوساط النسائيةفتحت لهن مجالات «التكنولوجيا»وعند..الصحة النفسية وضغوط الحياةشاركت بوضع خارطة طريقوأحدثت تغييرات تعزيزاً للصحةوطبَّقت أساليب طبية متفوقة..***تلك هي..الباحثة في مجال «الوبائيات»السعودية التي دخلت ضمنقائمة 100 امرأة عالمياًوكتاب «المرأة العربية الصاعدة».