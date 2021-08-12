كرم وزير الشؤون الدينية بماليزيا الشيخ الدكتور ذو الكفل محمد البكري اليوم (الخميس) عددا من الشخصيات الماليزية التي لها مساهمات بارزة في المجتمع بجوائز خاصة بمناسبة العام الهجري.

واستحدثت جائزة هذا العام لـ«حفار قبور ماليزي» بمثابة التقدير لجهوده المبذولة كونه يعد أحد الأفراد في الجبهة الأمامية في محاربة فايروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل الإعلام الماليزية أن روسلي علي (63 عاما) ويعمل حفار قبور في إحدى المقابر الإسلامية في البلاد عبر عن سعادته بهذه الجائزة التي لم يتمكن من حضور الحفل لاستلامها كون عدد وفيات المرتبطة بالفايروس في ازدياد.

يقول روسلي: في بعض الأحيان نعمل لساعات إضافية لضمان إمكانية إجراء مراسم الدفن على الفور. وأضاف كانت هناك أوقات كنت أشعر فيها بالقلق من المخاطر المترتبة من دفن الأشخاص الذين يموتون من كوفيد-19 ومع ذلك، كمسلم، أعتقد أنه لا مفر من الموت.

وبين روسلي أنه لا يهمل إجراءات السلامة والوقاية من كورونا ويلتزم بها عند أداء واجباته.

فيما سجلت ماليزيا 21668 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة و318 حالة وفاة مرتبطة بالفايروس