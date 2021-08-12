أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الكشف عن 150 مخالطة كانت لرجل توفي مطلع أغسطس في غينيا بعد إصابته بحمى ماربورغ النزفية.

وخلال موجز صحفي قال غيبريسوس (الأربعاء): «جرى الكشف عن 150 مخالطة تقريبا، بينها 3 من أفراد عائلته وعامل طبي تم وصفه بأنه مخالطة ذات خطورة إصابة عالية».

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الاثنين الماضي أن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة رجل بفايروس «ماربورغ»، مسبب حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفايروس «إيبولا».

وقالت المنظمة في بيان لها إن «المريض طلب علاجه في البدء في مستشفى محلي قبل أن تتدهور حالته سريعا ويلقى حتفه».

وكانت هذه أول حالة إصابة بالمرض الذي تراوح معدلات الوفاة بسببه بين 24% و88%، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيلها في غينيا.