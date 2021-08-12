أعلنت الصحة العالمية ظهور تحور جديد على المتغير «دلتا» لفايروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية، ما يزيد الإصابات بشكل كبير.

وفجرت المنظمة في أمريكا اللاتينية مفاجأة حول وجود تغيرات وصفتها بـ«المجهولة» على المتحور دلتا في 28 دولة.

كما أكدت أن المكسيك والبرازيل والإكوادور تشهد ارتفاعا في إصابات كوفيد-19.

ويقول شين كروتي، خبير الفايروسات في معهد لا جولا للمناعة في سان دييغو، إن «القوة الخارقة» في سلالة دلتا تكمن في قدرتها على الانتشار.

وقد وجد باحثون صينيون أن عدد الفايروسات في أنوف المصابين بسلالة دلتا يزيد 1260 مرة بالمقارنة مع النسخة الأصلية من فايروس كورونا.

كما يشير بعض الباحثين الأمريكيين إلى أن «الحمل الفايروسي» عند الأفراد المحصنين باللقاح الذين أصيبوا بعدوى دلتا يتساوى مع الحمل الفايروسي لدى غير المحصنين غير أن الأمر بحاجة لمزيد من البحث.

ورغم أن فايروس كورونا الأصلي يحتاج ما يصل إلى 7 أيام لكي يتسبب في ظهور أعراض على المصاب، إلا أنه في سلالة دلتا يمكن أن تظهر الأعراض قبل ذلك بيومين أو ثلاثة بما يتيح لجهاز المناعة فترة أقصر للاستجابة وإقامة الدفاعات.