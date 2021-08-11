غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز القاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وبحسب موقع «صدى البلد»، قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن «الفنانة المصرية وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة».

وأضافت أنه «تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار». وأشارت إلى أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.