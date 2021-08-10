في محاولة للاعتراف بتقاليدها الصيفية باعتبارها «كنزاً ثقافياً»، تسعى قرية «ألغار» الإسبانية الملقبة بـ«القرية البيضاء»، للتسجيل في قائمة «اليونسكو للتراث العالمي». ووفق صحيفة «ذي غارديان» البريطانية (الثلاثاء)، تمتاز القرية بطقوس صيفية ليلية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة الشديدة نهاراً، إذ ينقل السكان كراسي منازلهم إلى الشوارع للاستمتاع بالدردشات في الهواء الطلق، بدلا من محادثات الهواتف الذكية أو مشاهدة التلفاز، التي تؤثر على حالاتهم النفسية.ويقول خوسية كارلوس سانشيز رئيس بلدية «ألغار» البالغ سكانها 1400 نسمة: «نهدف لحماية العادات التي تعود إلى قرون من خطر المنصات»، مؤكدا تقدمه أخيرا بطلب لإضافة هذه العادة إلى «تراث اليونسكو»، على غرار فن صنع البيتزا النابولية، وثقافة الساونا الفنلندية، ومسابقة جز العشب في البوسنة والهرسك. فيما يرى أنه يحافظ على الصحة العقلية لسكان القرية التي يغلب على بيوتها اللون الأبيض، علاوة على مساعدتهم في التغلب على الشعور بالوحدة، ومشاركة قصصهم ومشكلاتهم والعمل على حلها والتعرف بشكل أكبر على جيرانهم.