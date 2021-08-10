في محاولاته لجذب المستخدمين النازحين إثر تحديثات بشأن الخصوصية، أعلن «واتساب» (الثلاثاء) إصدار تحديث جديد يحوي 217 «إيموجي» جديداً.ووفق موقع WABetaInfo، وصل التحديث بالفعل لمئات ملاك هواتف IOS، بينما أتيح أمس لأصحاب الهواتف العاملة بنظام «أندرويد». فيما يعمل مطوروه على تعديل لون البشرة في سلسلة الرموز التعبيرية المتاحة حالياً. كما أعلن «واتساب» إطلاق عدد من المزايا الجديدة للمساعدة في الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة، دون ظهورها عند تلقي رسائل جديدة، ما يساهم في ظهور الدردشة ذات الأولوية في أعلى الشاشة، أما الأقل أهمية فتظل محفوظة في مجلد منفصل. وحتى الآن، كانت الدردشات المؤرشفة تخرج من مجلدها كلما ظهرت رسالة جديدة.