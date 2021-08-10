اختطف الموت أسرة برتغالية كاملة، بعدما رفض أفرادها الـ5 التطعيم ضد فايروس كورونا.ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية (الثلاثاء)، قال فرانسيس غونسالفيس الابن الأكبر الذي يعيش في منزل منفصل مع زوجته وأبنائه: «عارض والداي وأشقائي الثلاثة فكرة التطعيم، وانساقوا وراء الدعايات الكاذبة عن اللقاح، وحين أصيب شقيقي الأصغر انتقلت العدوى لبقية الأسرة التي توفيت تباعاً خلال 6 أيام». وأردف غونسالفيس: «قررت نشر مأساة عائلتي أملا أن تدفع قصتها معارضي التطعيم لاتخاذ قرار بتحصين أنفسهم». يذكر أن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أكد أن بلاده تواجه الموجة الرابعة من الفايروس المستجد، ما أدى لحظر التجول في مناطق عدة بينها العاصمة لشبونة.