هاجم توماس ماركل شقيقته ميغان، موجها رسالة تحذيرية للأمير هاري قائلاً: «ستدمر حياتك».ووفق صحيفة «إكسبرس» البريطانية (الثلاثاء)، قال توماس (55 عاماً) في مقابلة تلفزيونية: أنا الأخ الأكبر لميغان ولم التقيها منذ 2011، ولم يتم دعوتي لحفل زفافها، وقلت لزوجها مراراً إنها ستخرب حياتك، لأنها امرأة فارغة وشديدة التفاهة.. إلا أنه تلقى هذه الانتقادات ببرود، ورد قائلا: ميغان غيرت حياتي للأفضل وشجعتني على علاج أمراضي النفسية وأدركت ضرورة أن أصلح من حالي وأبدأ العلاج حتى لا أخسر المرأة التي أرغب العيش معها بقية حياتي، وحين لجأت للطبيب النفسي، شعرت أنني عدت مرة أخرى كأني طفل في الـ12 من عمري.