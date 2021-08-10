وسطالمدينة التراثية التاريخية «مكناس»الرابضة بين فضاءين جبليينفي هضبة «سايس» المغربيةأشرقت ولادة تلك الباهرةوعلىجانبي «وج» بالمدينة الجبليةالعبِقة برائحة الورود «الطائف»جاءها «كُيُوبيد» حنان الأمومةمنهية نهضة «نغم» بُحْتُرِيَّةوفي«طنطورة» العلا ومسرح «مرايا»استدعت زمناً افتقدت توقُّدهفعادت من «المغيب» لتطوي35 عاماً لمنفاها الاختياري***عزيزة جلالمطربة سبقتها حلاوة صوتهاإلى خبراء الفن المتذوقينالمشكِّلة الذائقة العربية القديمةفكانت في الموعدمع الشهرة والانتشار..منمعزة جدَّتها أسمتها «عزيزة»فاستقت منها العاطفة والإنسانيةوعند صوت أمِّها الخلاَّبعشقت «الدوزنة» وتعلقت بأدائهولمابدأت «التقليد» صبية صغيرةاكتشف الفنان المغربي «الجيراري»الكنز الكامن بين نبراتهافدندنت أمامه و«الخجل» بنظراتهاوبينغناء في الاحتفالات الوطنيةوالتغنِّي بأغنيات مشاهير المطربينأخذت تأشيرة صعود للنجوميةو«القاهرة» البداية وسط الكبار..***حينظهر بداخلها حلمها المخبوءوبدأ مشوارها بمسرح «الطرب»أخرج كبار الكتَّاب والملحنينأجزاء من مساحات صوتهاوحينحمل التاريخ عبق حنجرتهابين مرحلتي الوجود والاحتجابغنى الجيل روائعها المبهرةفأوقدوا ذكريات جماهيرها السالفةوحينطرق بابها «العريس» للزواجألقت «الطرب» عند الـ27واختارت «الأسرة» عن اللمعانمودعة «الفن» وحِدَّة التوهج..***تلك هي..المطربة العائدة لسيرتها الأولىوأغاني زمن الشجن والبهجةبذائقة «لا أنت أنت..ولا الزمان هو الزمان».