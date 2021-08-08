شُيِّعت صباح اليوم (الأحد) جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز، بحضور قطاع كبير من أسرة الراحلة ونجوم الفن الذين قرروا مساندة ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم في تلك اللحظات الصعبة.

ونُقل جثمان دلال عبدالعزيز من مستشفى زايد التخصصي بمصر، لإقامة صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكان من بين الحضور الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية بوسي شلبي، وميرفت أمين، ومحمد الشقنقيري، ودرة وزوجها هاني سعد، وأحمد فهمي، وأشرف عبدالباقي، ولبلبة، ونهال عنبر وغيرهم.

كما حرص الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، وحسن الرداد زوج إيمي، على مرافقة جثمان الراحلة منذ خروجها من المستشفى.