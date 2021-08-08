أعلنت منظمة «سكاي تراكس العالمية» (السبت) أن المطارات السعودية حافظت على موقعها بقائمة أفضل 100 مطار بالعالم لعام 2021، متفوقة على 500 مطار دولي بتقديم أفضل تجربة للمسافرين، واحتل مطار الملك عبدالعزيز المرتبة الـ50 عالمياً، وتقدم مطار الملك خالد 36 مرتبة ليصبح بالمركز الـ58، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المركز 68 متقدماً 16 مركزاً، ومطار الملك فهد بالمركز الـ87 متقدما 4 مراتب. وشرق أوسطيا حصلت مطارات الملك عبدالعزيز والملك خالد والملك فهد على المراكز الـ3 والـ5 والـ9، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز للعام الثاني على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي والسادس في الشرق الأوسط.