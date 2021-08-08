كشف باحثون بريطانيون أن دواء خفض الكوليسترول في الدم «الفينوفيبرات» يقلل خطر الإصابة بكورونا 70%. ووفق صحيفة «إكسبريس» (السبت)، قال باحثو جامعتي برمنجهام وكيلي إن الدواء بشكله النشط حمض «الفينوفيبريك» يقلل انتقال العدوى رغم أنه يستخدم عبر الفم لعلاج مستويات الدهون غير الطبيعية ويقلل الكوليسترول الضار، إذ يزعزع حمض «الفينوفيبريك» استقرار مجال ربط مستقبلات البروتين الشائك الفايروسي المعروفة بـ«ACE2» التي يستخدمها الفايروس لمهاجمة الرئتين. وتقول المشاركة في الدراسة البروفيسورة الإيطالية إليسا فيسينزي: «خلصت بيانات دراستنا إلى أن الفينوفيبرات يحد من شدة أعراض كورونا ويقلل انتشار الفايروس ومتحوراته (ألفا وبيتا)، بينما لا يزال البحث جاريا حول فعاليته ضد (دلتا)».