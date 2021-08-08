رغم تأكيد «واتساب» أن التطبيق آمن والمحادثات تخضع للتشفير من طرف إلى طرف، إلا أن خبراء تقنية أمريكيين حذروا من ثغرة أمنية تمكّن الهاكرز من الاطلاع على الرسائل واستخدامها. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية (السبت)، بمجرد نسخ المستخدمين للمحادثات والدردشات احتياطيا عبر «iCloud» أو «Google Drive» على الإنترنت السحابي، تصبح بأيدي القراصنة بغض النظر عن تشفيرها، وهو ما دفع مطوري التطبيق للتصريح بأنهم يعملون على طريقة لتشفير المحادثات قبل وصولها إلى السحابة، ما يحمل النسخ الاحتياطية من الوصول غير المصرح به. فيما ذكر موقع «WABetaInfo» أن «واتساب» سيوفر نسخا احتياطية مشفرة على «واتساب بيتا» لنظام أندرويد خلال الفترة القصيرة القادمة.