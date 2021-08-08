يُعرض الفيلم السعودي «الرحلة» في 6 دول أوروبية خلال الأيام القادمة، إذ تستضيفه دور السينما في ألمانيا وسويسرا والنمسا وألتوأديجي ولكسمبورغ وليخاتنتشاين، لتعريف الجمهور الأوروبي بثقافة الجزيرة العربية الثرية بالأحداث التاريخية المُلهمة. وحقق الفيلم الذي يأتي بتقنية 4dx نجاحا كبيرا في اليابان و9 دول عربية، فيما علق الرئيس التنفيذي لشركة «مانجا» المنتجة للفيلم الدكتور عصام بخاري: «بعد نجاحه محلياً وخارجياً، تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «كوخ ميديا» لتوزيعه في القارة الأوروبية لنصدّر الإبداع السعودي للعالم». يذكر أن الفيلم الذي يعرض حاليا في السعودية شهد مشاركة كل من الفنانين السعوديين: نصار النصار، وعبدالرحمن الورثان، وعبده شاهين، ورشا رزق، وغيرهم في دبلجة النسخة العربية.