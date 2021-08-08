يعالج فقرالدم وأمراض الكبد والربومنشط عامومضاد للتشنج والميكروباتيعزز الوظيفةالجنسية ويقوي الأعصابيخفّض الضغطويحسن مرضى السرطانأكد خبراء التغذية أن لغذاء ملكات النحل الذي تنتجه عاملات النحل خصيصاً لليرقات المؤهلة لتصبح ملكة مستقبلية لخلية النحل، يتمتع بـ5 فوائد صحية مذهلة. ووفق «بوابة الأهرام» (السبت) يحوي هذا المركب الطبيعي والفريد 18% مواد بروتينية، و10-20٪ كربوهيدرات، 6٪ دهون، وأكثر من 3٪ أملاحا معدنية، و22 حمضا أمينيا، وفيتامينات B1،B2،B5،B6،PP،B12،H،C فهو منشط، ومضاد للتشنج وللميكروبات، ويحسن الرؤية والذاكرة، ويحفز الأيض ويعزز الوظيفة الجنسية، كما يستخدم كعلاج لاضطرابات النوم وأمراض الكبد والالتهابات التنفسية والربو وارتفاع الضغط والكوليسترول، والأعصاب والقدم السكرية، والأمراض الجلدية والتجميل، وفقر الدم، إضافة لتحسينه حالات مرضى السرطانات.يحسن الرؤيةوالذاكرة ويحفز «الأيض»