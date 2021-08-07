غيب الموت اليوم (السبت) الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز بعد معاناة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابتها بفايروس كورونا، وبذلك لحقت بزوجها الفنان سمير غانم الذي وافته المنية متأثرا بالوباء الفتاك منذ نحو ثلاثة أشهر. وأعلن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم نبأ الوفاة عبر «فيسبوك»، مؤكدا أن «دلال عبدالعزيز يبدو أنها لم ترغب في أن تترك حبيبها سمير غانم وحده، وقررت أن تذهب إليه».وأصيبت النجمة الراحلة قبل ثلاثة أشهر بفايروس كورونا لكن حالتها الصحية تدهورت ودخلت مستشفى العزل قبل أن تتحول نتيجتها إلى سلبية، إلا أنها عانت من المضاعفات بسبب التدهور الشديد في حالة الرئة، وتم وضعها على الأجهزة الطبية طيلة الأشهر الماضية.وأفصحت مصادر طبية أن دلال عبدالعزيز طلبت أوراقا للكتابة عليها، مؤكدة أنها كتبت رسالة مؤثرة لزوجها سمير غانم الذي لم تعرف بخبر وفاته، وقالت في رسالتها: «إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».وأكدت المصادر أن دلال عبدالعزيز لا تعرف خبر وفاة زوجها بناءً على طلب من الأسرة التي شددت على إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة سمير غانم.وتوفي سمير غانم في 20 مايو الماضي، متأثرا بإصابته بالفايروس دون أن تودعه زوجته دلال عبدالعزيز، التي كانت تقبع في غرفتها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات معزولة دون وجود جهاز تلفزيون حتى لا تعرف نبأ رحيل زوجها.