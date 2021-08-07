كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات (كافة الجنسيات - إصدار لمجموعة عائلية) من خلال موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أن الخطوات تتمثل في: الدخول إلى موقع الهيئة www.ica.gov.ae، اختيار «القنوات الذكية»، تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي، اختيار الخدمة من خلال: لوحة التحكم، خريطة الخدمات: الإدارة (الإمارة)، الخدمة الرئيسية (التأشيرة)، الخدمة (عدة سفرات)، الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد «5 سنوات» لكافة الجنسيات)، نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية)، تعبئة البيانات: (بيانات الطلب ثم المرفقات ثم المسودات المرتبطة ثم مراجعة الطلب ثم سداد الرسوم).