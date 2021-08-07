حذرت منظمة الصحة العالمية من أن البشرية تواجه تلك الأيام خطرا حقيقيا بسبب قلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فايروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.

وأضاف غيبريسوس في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة: «لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي. ولكن العالم الآن في خطر حقيقي. العديد من نجاحاتنا السابقة يجري تدميرها».

وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» الناتج عن تفشي كورونا، هي مؤشر على أن «الناس يتوقفون عن الامتثال للقيود الوقائية المفروضة، وأن النظم الصحية تعمل بشكل غير متسق، ومعدل التطعيم غير متساو».