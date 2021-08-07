ألقت الجهات الأمنية في مصر، القبض على مرتكبي واقعة قتل فتاة تدعى نجلاء، داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري شهير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

120 ثانية قادت المباحث لضبط المتهمين، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن فريق البحث فحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي كانت تعمل بها الضحية، وأثناء رحلة البحث توصلت القوات إلى مقطع فيديو مدته 120 ثانية وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين بقتل نجلاء، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض على المتهمين.

كشفت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من رواد مول شهير ورواد عيادة عيون، بقتل فتاة داخل العيادة التي تقع في مول شهير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة وتبين أن الجناة قتلوا الضحية خنقا وطعنا، بعد أن جاء في المناظرة، أن هناك آثار خنق حول الرقبة وطعن بجسدها، مما يشير إلى أن الجناة أكثر من شخص واحد.