ضبط خفر السواحل الأمريكي كمّيات ضخمة من الكوكايين و«الماريجوانا» تقدر قيمتها بـ1.4 مليار دولار خلال عدّة عمليات في فلوريدا.

وذكر مسؤول في خفر السواحل الأميركي أنها أكبر حمولة مخدرات يضبطها خفر السواحل في تاريخه وشملت 27 طنّا من الكوكايين ( 59,700 رطل)، ونحو 650 كيلوغراما (1430 رطلا) من «الماريجوانا» (القنب الهندي).





وبحسب الموقع الإلكتروني لخفر السواحل الأمريكي، فقد تم اعتراض المخدرات في المياه الدولية لشرق المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية والبحر الكاريبي بما في ذلك البضائع المهربة التي تم ضبطها واستعادتها خلال 27 عملية اعتراض لسفن تهريب المخدرات المشتبه بها من قبل 10 سفن أمريكية وهولندية وكندية.