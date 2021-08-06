انتشر مقطع فيديو مثير لأحد الأشخاص لحظة إنقاذه رجلاً على كرسي متحرك سقط على القضبان في محطة مترو أنفاق في مدينة نيويورك، قبل لحظات من مرور القطار.

وأظهرت اللقطات التي تم عرضها على قنوات محطات «فوكس نيوز» الأمريكية وتم التقاطها الأربعاء الماضي في محطة «يونيون سكوير» المكتظة بالمسافرين، المنقذ «البطل» وهو يقفز للأسفل لسحب الرجل وكرسيه المتحرك عن القضبان، بينما كان يمكن سماع اقتراب صوت هدير القطار.

وسارع المارة الآخرون لمساعدة «البطل» الذي لم يُكشف عن اسمه، إذ استطاع رفع الرجل وكرسيّه المتحرك، بينما ساعدت مجموعة في سحبه إلى المنصة، وبعد لحظات من سحبه إلى بر الأمان وصعود المنقذ على المنصة، انطلق القطار.





ونقلاً عن مصادر طبية للقناة، فإن الرجل الذي سقط على القضبان مجهول الهوية، وهو في الثلاثينيات من عمره، وتم نقله إلى مستشفى قريب بعد تعرضه لإصابات طفيفة.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل سريع على وسائل التواصل الاجتماعي حيث صدم المشهد الدرامي المشاهدين الذين أشادوا بعمله البطولي، وبرد فعله السريع والشجاع.