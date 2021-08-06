أحيا الفنان وائل كفوري، والفنانة نانسي عجرم أمس (الخميس) حفلا غنائيا في جدة سوبر دوم ضمن حفلات صيف جدة، بتنظيم مجموعة بنش مارك، ورعاية الهيئة العامة للترفية.

وشهد الحفل إقبالا كبيراً من الجمهور، حيث بيعت تذاكر الحفل بالكامل بعد الإعلان عنها بساعات قليلة.

وعند صعود الفنانة نانسي عجرم على المسرح لتقديم وصلتها الغنائية استقبلها الجمهور استقبالا مميزا وتفاعلا قويا، وتعالت هتافات الجمهور بالترحيب بها. وقدمت الفنانة نانسي عجرم مجموعة من أجمل أغنياتها التي رددها معها الجمهور ومنها: «جايه معاك، بدي حدا حبو، بدنا نولع الجو، آه ونص، واخاصمك آه، الدنيا حلوة، ولون عيونك، وغيرها من الأغنيات».

ثم صعد الفنان وائل كفوري على المسرح ليقدم وصلته الغنائية، وقال في كلمة له: «أتوجه بالشكر للجمهور السعودي على الاستقبال الرائع الذي جعلني في غاية الحماس، وأن أقدم حفلا مميزا وقويا بجدة، كما قدم شكره للهيئة العامة للترفية، ولرئيس الهيئة العامة للترفية المستشار تركي آل الشيخ».

ورحب بجمهور جدة، وأهدى الحضور والشعب السعودي موالا رائعا ومميزا باللهجة اللبنانية ذكر به مكارم ومناقب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وصفات وكرم الشعب السعودي.

ثم قدم الفنان وائل كفوري عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور ورددها معه، خصوصا عندما غنى موال «يسعد مساء جدة.. ويسعد مساء ولي العهد»، ومنها «سألوني، والبنت القوية، ماوعدتك بنجوم الليلة، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت في ليلة الحفل».