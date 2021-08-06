كشفت منظمة الصحة العالمية، (الخميس)، أن الوفيات المرتبطة بفايروس كورونا في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس.

وقالت المنظمة في بيان إنه تم تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق. وشكلت الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55%.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

وبشكل عام تجاوز إجمالي عدد الإصابات في العالم (الخميس) حاجز المئتي مليون إصابة، وبلغ 200.152.057، وأما إجمالي الوفيات فقد بلغ 4.255.443، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.