أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر الدكتورة هالة زايد، تعاقد بلادها على شراء كميات من عقار دوائي يخفف مضاعفات الإصابة بفايروس كورونا المستجد، ويقلل حالات الوفاة.

وقالت زايد، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، (الخميس)، إن «هناك دراسة أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقاري Bamlanivimab و plus Etesevimab، كشفت عن مدى فاعلية العقارين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فايروس كورونا».

وأضافت الوزيرة أن «الدراسة أشارت إلى إسهام العقار في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة، مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا هذا العلاج»، لافتة إلى إتمام التعاقد على العقارين المذكورين، وجار استقبال الجرعات قريبا لإضافتها إلى بروتوكول العلاج.