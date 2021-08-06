أجازت السلطات المختصة في البحرين إجراء دراسة سريرية لتقييم استخدام البخاخ الأنفي «إنوفيد»، رسميا «ضمن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة لفايروس كورونا».

واتخذت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين هذه الخطوة «بعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة التي بينت دعمها لهذه التجربة الواعدة ليتم إجراؤها على عدد من المتطوعين من الحالات القائمة الذين تم تأكيد إصابتهم بالفايروس وتشخيص أعراضهم كأعراض خفيفة».

وأفادت الهيئة البحرينية المختصة بأنه «في حال الانتهاء من تجربة استخدام البخاخ وتحليل النتائج ستتم إجازته للاستخدام كوقاية قبل الإصابة بالفايروس، أو كعلاج للأعراض الخفيفة في حال الإصابة، ويمكن طرحه في الأسواق دون الحاجة إلى وصفة طبية».

وهذا الجهاز هو «عبارة عن بخاخ أنف بسيط مصمم لقتل الفايروس في الشعب الهوائية العليا ويمنعه من الاحتضان والانتشار إلى الرئتين، ويعتمد على أكسيد النيتريك، وهو جزيء نانوي طبيعي له خصائص مثبتة مضادة للميكروبات، وله تأثير مباشر على فايروس كورونا».