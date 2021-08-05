أعلنت الحكومة البريطانية إضافة عدد من الدول إلى القائمة الحمراء وعن تغييرات في قواعد السفر الخاصة بها التي ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 4 صباح يوم الأحد 8 أغسطس.

وبموجب التغييرات وفقاً لموقع «روسيا اليوم»، على جميع المسافرين الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما أو أكثر إجراء اختبار فايروس كورونا قبل القدوم إلى إنجلترا، بالإضافة إلى حجز ودفع رسوم اختبار كورونا الذي سيتم إجراؤه في اليوم الثاني بعد وصولهم إلى إنجلترا أو قبله، بينما يعفى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 أعوام أو أقل من هذا الشرط.

من جهة أخرى، ألغت بريطانيا قيود الحجر الصحي التي كانت فرضتها على المسافرين الوافدين من فرنسا حتى وإن كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد، كما تم رفع الهند والبحرين وقطر والإمارات من القائمة الحمراء التي تتطلب حجزا فندقيا لمدة 10 أيام عند الوصول، إلى البرتقالية.

والبلدان العربية الموجودة في القائمة الحمراء (الدول التي يجب على المسافرين منها الخضوع لحجر صحي في الفندق لمدة 10 أيام والخضوع لاختبار ما قبل المغادرة، بالإضافة إلى اختبار PCR في اليوم الثاني بعد الوصول واليوم الثامن)، هي: الجزائر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين والسعودية واليمن، والدول الأجنبية فهي: روسيا وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وإيران وبيلاروس وبلجيكا وكمبوديا وكندا والصين وجزر القمر وقبرص وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان ونيجيريا وكوريا الشمالية وبولندا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

أما الدول التي تم إضافتها إلى اللائحة الصفراء (الدول التي يجب على المسافرين منها الخضوع لحجر صحي في المنزل لمدة 10 أيام والخضوع لاختبار ما قبل المغادرة، بالإضافة إلى اختبار PCR في اليوم الثاني بعد الوصول واليوم الثامن مع إمكانية الخروج من الحجر الصحي في اليوم الخامس)، هي: النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج.

يذكر أن الدول الموجودة على اللائحة الخضراء (الدول التي يجب على المسافرين منها الخضوع لاختبار كورونا PCR قبل السفر وبعد يومين من الوصول) هي: أستراليا، بربادوس، برمودا، إقليم المحيط الهندي البريطاني، بروناي، بلغاريا، جزر كرواتيا، جبل طارق، هونغ كونغ، أيسلندا، إسرائيل والقدس وماديرا ومالطا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دول أخرى.