سجلت الصين أعلى حصيلة يومية من الإصابات المحلية بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ 6 أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب مخالطين عن سلسلة من الإصابات بالمتحور دلتا.

وأفادت سلطات الصحة الصينية، (الأربعاء)، عن 71 إصابة جديدة انتقلت محليا وهي الحصيلة الأعلى منذ 6 أشهر، في وقت تكافح الصين أكبر تفش للفايروس منذ أشهر بإجراء فحوص تطال مدنا بأكملها وعزل ملايين الأشخاص.

وكانت بكين تباهت بنجاحها في القضاء على (كوفيد-19) ما سمح للاقتصاد بالانتعاش والعودة إلى حياة طبيعية، لكن التفشي الأخير للفايروس يهدد إنجازاتها مع قرابة 500 حالة إصابة انتقلت محليا منذ منتصف يوليو الماضي، عقب الكشف عن بؤرة إصابات بين عمال نظافة في مطار نانجينع بمقاطعة جيانغسو.