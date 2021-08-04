أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (الثلاثاء) رصد أول حالتي إصابة بالسلالة دلتا بلس من فايروس كورونا، في حين تواجه البلاد موجة رابعة من جائحة كوفيد-19.

والسلالة دلتا بلس هي تحور للسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند. والأنباء عن رصد حالات إصابة بها قليلة، إذ لم تظهر سوى في بضعة بلدان منها بريطانيا والبرتغال والهند.

وقال المسؤول في المراكز الكورية باك يونج جون إن نتائج فحص نحو 280 شخصا خالطوا المصاب لم تظهر سوى إصابة ابنه فقط بالفايروس، وأضاف أنه لم يتضح إن كان مصابا بالسلالة دلتا بلس.

وأشار إلى أن الحالة الثانية المصابة بهذه السلالة كانت لمسافر عائد من الولايات المتحدة. وتلقى هذا الشخص جرعتي لقاح أسترازينيكا قبل سفره.

وسجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بفايروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 202203، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2104.