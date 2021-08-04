أعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها ستبدأ تقديم جرعة معززة من لقاحات كوفيد-19 لجميع الأفراد المطعمين بجرعتين ضد الفايروس في البلاد.

وأعلنت الهيئة عبر «تويتر» أن الجرعات يمكن تقديمها للأفراد المطعمين بالجرعتين بعد 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، وأشارت إلى أنه يمكن إعطاء تلك الجرعات بعد 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية وذلك للأفراد ذوي المخاطر.

وتعتمد الإمارات 5 أنواع من لقاحات كوفيد-19، وبدأت في يونيو الماضي تقديم جرعات معززة لمن تلقوا التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني.