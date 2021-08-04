فقدان حاستي الشم والتذوق للمصابين بـ«كوفيد-19» قد يطول بعد التعافي لأشهر حسبما أكده خبراء «الصحة العالمية»، إلا أن أخصائي طب وفسيولوجيا الأعصاب الروسي ألكسندر بوديك كشف إمكانية استعادتهما سريعا بالتدريب اليومي 5 مرات لمدة 20 ثانية على شم روائح: القرنفل، الثوم، الهيل، القرفة، علاوة على استخدام قطرة فيتامين A للأنف وتناول أوميغا-3 لمدة أسبوعين، ما ينشط حاسة الشم وبالتالي تحسن حاسة التذوق لارتباطهما بشكل وثيق. ووفق RT (الثلاثاء) يقول بوديك: «لا توجد طرق لاستعادة حاسة التذوق منفردة.. ويرجع فقدان الحاستين لتغير تركيب اللعاب ما يدمر مواد النكهة قبل وصولها إلى المستقبلات التي تتعرض خلاياها للتلف نتيجة الإصابة بالفايروس المستجد».