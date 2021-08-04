بعد زواج دوام 27 عاماً، بات مؤسس «مايكروسوفت» الأمريكية بيل غيتس وزوجته ميليندا فرينش غيتس، مطلقين رسميا اعتبارا من (الثلاثاء)، إذ أنهى قاضي مقاطعة كينغ في واشنطن، إجراءات انفصال واحد من أغنى وأقوى الأزواج بالعالم. ووفق «CNN» الأمريكية، اعتبرت المحكمة أن انفصال الزوجين تم بناء على عقد لا تزال تفاصيله مجهولة، ولم تكشف تفاصيل تقسيم ثروة غيتس الطائلة واكتفت بالقول: «كان الطلاق عادلا ومنصفاً». وبحسب مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، يعد بيل غيتس رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بنحو 151 مليار دولار. يذكر أن بيل وميليندا تزوجا في هاواي عام 1994، ولديهما 3 أبناء هم؛ جينفر، وروري، وفيبي.