تشهد أبوظبي خلال أغسطس الجاري إطلاق أول مشروع على مستوى العالم لإنتاج المياه بكميات تجارية وبصورة متواصلة، بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة، ما يجعل منه مشروعاً خالياً من الكربون.

وسوف يركز المشروع على اختبار وتقييم أداء تقنية لإنتاج المياه من الهواء، وذلك عند تطبيقها على نطاق واسع وبالاعتماد على طاقة متجددة، وكذلك استكشاف إمكانية توظيفها ضمن مشاريع مياه مستدامة حالية أو مستقبلية.

وتعتمد تقنية استخلاص المياه من الجو على طاقة متجددة، ليشكل هذا المشروع إضافة مهمة للمشاريع المستدامة والمبتكرة الواعدة التي تقام في مدينة مصدر.

وسوف تساعد هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية على توفير المياه، التي تمثل حاجة أساسية من أجل بناء مستقبل أخضر، فضلاً عن مساهمتها في دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى ضمان توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام وتوفير خدمات النظافة الصحية للجميع.

كما ستساهم تقنية إنتاج المياه من الجو في دعم سوق من المتوقع أن تشهد نمواً سنوياً مركباً بمعدل يفوق 25% على مستوى العالم، وأكثر من 30% في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، اللتين تتسمان بمناخات تعتبر من ضمن الأكثر حرارة في العالم حيث تزداد فيهما الحاجة إلى المياه، وذلك بحسب تقرير «غوبال ماركت انسايتس».