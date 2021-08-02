تقترح الأخصائية الاجتماعية المتطوعة في مجمع الملك عبدالله الطبي جمانة جمال مؤذن فكرة مبادرة المكتبات المتنقلة في المستشفيات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة المنومين من كبار السن، خصوصا طويلي الإقامة في المستشفى، بعمل جلسات قراءة من الموروث الثقافي لتخفيف شعور الوحدة والضجر والتقليل من التوتر المصاحب للألم.

وعن فكرة المبادرة تقول المؤذن الحاصلة على امتياز مع مرتبة الشرف في قسم الخدمة الاجتماعية: «استلهمت الفكرة من خلال معايشتي لمعاناة بعض المرضى وخصوصا حالة مريض أمضى عدة أشهر في المستشفى ولم يكن باستطاعته الحركة أو المشي وليس لديه من يزوره بسبب جائحة كورونا».

وعن طموحاتها تقول: «طموحي نشر المبادرة وتطبيقها في المستشفيات كافة».

يذكر أن جمانة جمال أخصائية اجتماعية متطوعة في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة، وحاصلة على بكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في الخدمة الاجتماعية، وعضو جمعية الأخصائيين الاجتماعيين لعام 2020، ولها عدة إسهامات في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية.