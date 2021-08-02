قضت محكمة مصرية (الأحد) بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض دعواه المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الممثل محمد رمضان. وقال طارق سعيد (محامي أديب) إنه سيتقدم باستئناف على الحكم، مؤكدا محاولة المدعي الحصول على حكم بحبس موكله لكن المحكمة رأت عكس ذلك. وعلمت «عكاظ» أن الدعوى المقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيل «نمبر ون» كما يلقبه محبوه، طالبت بتعويض قدره 100 ألف جنيه، متهمة أديب باستغلال وظيفته ومخالفة ميثاق الشرف المهني، والرغبة في تحقيق سبق صحفي وشهرة زائفة، بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير برمضان. وأضافت الدعوى أن أديب هدد رمضان عبر منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته.