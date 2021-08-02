قدّم الملياردير الأمريكي بيل غيتس دعماً خاصاً للفارس المصري نايل نصار الذي يستعد للمشاركة في منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية «طوكيو 2020». ونشر «غيتس» صورة لـ«نصار» على حسابه في «إنستغرام»، وعلق: «أشجع العديد من الرياضيين المشاركين في طوكيو، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريباً نايل نصار، حظاً سعيداً نايل». يُذكر أن نصار المولود في شيكاغو عام 1991 خطيب «جينيفر» نجلة بيل غيتس، ويخططان للزواج بعد انتهاء الأولمبياد. فيما أكدت صحيفة «ذي بيبول» الأمريكية أنه ترعرع في الكويت وتقدر ثروته بنحو 75 مليون دولار، ويمتلك العديد من حظائر الخيول ذات السلالات العريقة.