أطلق «تليغرام» تحديثاً غير مسبوق يوسّع المشاركة في مكالمة الفيديو لأكثر من 1000 شخص، ما يشعل المنافسة مع التطبيقات الأخرى. ووفق موقع «إنغادجيت» التقني (الأحد)، رغم تطوير المنصة تقنية المكالمات الجماعية إلا أن خيارات الشاشة لا تزال متاحة لـ30 مستخدما يمكن اختيارهم من المشاركين والتنقل في ما بينهم طوال مدة البث المرئي، ما يدعم الأحداث المباشرة والحفلات والمناسبات الافتراضية بدلاً من عقدها حضورياً وسط جائحة كورونا. كما حدثت المنصة محرر الوسائط لعرض فرشاة أصغر أثناء التكبير، ما يسمح برسم تفاصيل أدق على الصور والمقاطع، علاوة على إعادة تعيين «الباسوورد» والرموز المتحركة، وتغيير سرعات الفيديو، إضافة لكاميرا داخل التطبيق لتكبير أفضل.