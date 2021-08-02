أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية (الأحد) تحذيراً أمنياً وصفه بـ«عالي الخطورة» من ثغرة خطيرة في تحديث أصدرته شركة «أبل» قبل ساعات. وقال المركز في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة «تويتر»: «تمكّن الثغرة الأمنية المهاجمين من استغلالها في تنفيذ وبث برمجيات خبيثة ذات صلاحيات واسعة». فيما أوصى المركز بتحديث المنتجات التي تصدرها «أبل» أولاً بأول، جاء ذلك بعدما أصدرت الشركة الأمريكية تحديثا لمعالجة ثغرة أمنية في أحد منتجاتها التي تحمل الرقم watchOS 7.6.1، والمتوافر للمنتجات Apple Watch Series 3 وما بعده. ونصح خبراء المركز بتحديث المنتجات الموضحة عبر الرابط https:/‏/‏support.apple.com/‏en-us/‏HT212713.