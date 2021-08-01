لم تعلم الفنانة الكويتية إنتصار الشراح التي توفيت أمس (السبت) عن 59 عاماً، أنها ستودع الدنيا من العاصمة البريطانية لندن، التي اتخذت منها عنواناً لأول أعمالها المسرحية عام 1981 «باي باي لندن».وعلى مدى 41 عاماً، قدمت الشراح التي ولدت عام 1962، عشرات الأعمال التي أثرت الساحة الفنية، إذ بدأت التمثيل عام 1980، ثم تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1985، لتتصدر عرش «الكوميديا» خلال ثمانينات القرن الماضي، وشكلت ثنائياً ناجحاً مع مواطنها الفنان داوود حسين، وقدما عدداً من الأعمال أبرزها: «مع الأنغام»، «خذ وخل»، «كوكتيل»، «عش الزوجية»، «فضائيات»، ما رفع رصيدها إلى 55 مسرحية وأكثر من 81 مسلسلاً، و14 برنامجاً كوميدياً. ولعبت المصادفة دورها في حياة الشراح، إذ وقفت لأول مرة أمام كاميرا التلفزيون عام 1982، لتجسد دور «عذاري» في مسلسل «خرج ولم يعد»، وهو ذات المصير الذي انتظرها نحو 4 عقود، حين اضطرتها حالتها الصحية للخروج من الكويت لتلقي العلاج في لندن، ولم تعد إلى بلادها، فيما شهدت العاصمة البريطانية أيضا وفاة والدها شارد بن جمعة، وفق ما كتبته الإعلامية الكويتية مي العيدان في نعيها للشراح على حسابها في «تويتر»: «انتقلت إلى رحمة الله الغالية إنتصار.. عزاؤنا لعائلتها وكل محبيها.. رحلت بنت شارد بن جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد». وعانت من أزمة حادة إثر خضوعها لعملية جراحية بالأمعاء في نوفمبر 2020، وساءت حالتها فنقلت للعناية المركزة بالمستشفى الأميري، قبل نقلها إلى بريطانيا.