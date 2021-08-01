نشر حساب منظمة الصحة العالمية على «تويتر» (السبت) تغريدة تضمنت مقطع فيديو لخبيرة علم الأوبئة بالمنظمة الدكتورة ماريان فان كيركوف، قالت فيه: «متحور دلتا لن يكون الأخير إذا لم نلتزم باللقاحات بشكل عاجل، مع ضرورة ارتداء الكمامات الواقية وغسل اليدين بالماء والصابون والتباعد الجسدي والتهوية الجيدة في الأماكن المغلقة، فهذه الإجراءات الاحترازية تضيف طبقات تلو الأخرى للحماية من الإصابة بالعدوى». واستدركت كيركوف: «حصلنا على بيانات دولية تؤكد أن عدد المتوفين بعدوى «دلتا» ليس أكثر من سابقيه.. ولكن الفايروس مستمر في التغير، وبالتالي قد تنتج متغيرات وطفرات أكثر شدة، ما يتوجب الالتزام بالتدابير دون حاجة للإغلاق.. عليكم التعامل بمسؤولية».